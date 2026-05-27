Genus Paper Boards: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Genus Paper Boards hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,93 Prozent auf 2,26 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,570 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Genus Paper Boards ein Gewinn pro Aktie von 0,110 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 9,40 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Genus Paper Boards einen Umsatz von 8,63 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at