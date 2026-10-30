Genus Paper Boards stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genus Paper Boards hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,28 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Genus Paper Boards 0,150 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,08 Prozent auf 2,50 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at