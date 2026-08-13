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13.08.2026 06:31:29
Genus Paper Boards verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Genus Paper Boards ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Genus Paper Boards die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,14 INR gegenüber 0,110 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,38 Prozent auf 2,19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Genus Paper Boards 2,55 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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