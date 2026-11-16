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16.11.2026 06:31:29
Genus Power Infrastructures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Genus Power Infrastructures hat am 14.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,73 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,17 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,43 Prozent auf 11,33 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,49 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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