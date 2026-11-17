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17.11.2026 06:31:28
Genus Prime Infra öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Genus Prime Infra veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 15,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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