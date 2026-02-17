Genus Prime Infra präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genus Prime Infra hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2096,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at