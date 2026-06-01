Genus Prime Infra präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genus Prime Infra hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genus Prime Infra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6700 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,6 Millionen INR im Vergleich zu 0,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,59 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Genus Prime Infra ein Gewinn pro Aktie von -0,020 INR in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 42,43 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,23 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at