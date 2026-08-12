Genus Prime Infra: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Genus Prime Infra hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,21 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at