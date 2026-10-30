Genworth Financial Aktie
WKN: A0CA8M / ISIN: US37247D1063
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30.10.2026 12:55:34
Genworth Financial Appoints Jerome Upton As CEO
(RTTNews) - Genworth Financial, Inc. (GNW), a financial service provider, said on Friday that Tom McInerney plans to retire as chief executive officer and step down from Genworth's board with effect from December 31.
Subsequently, the company will appoint Jerome Upton, currently Genworth's Chief Financial Officer, as CEO. Angela Simmons, currently CFO of Genworth's Closed Block, will succeed Upton as CFO. The appointments will be effective from January 1, 2027.
Upton has been with the company and its predecessors since 1998 and has served as Genworth's CFO since 2023. Simmons has been with Genworth since 2002, holding leadership roles spanning capital markets, SEC reporting, controllership, and finance.
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