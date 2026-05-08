Genworth Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Genworth Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Genworth Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at