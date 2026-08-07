Genworth Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Genworth Financial präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,12 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Genworth Financial ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,47 Prozent auf 1,63 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at