Genworth Financial Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Genworth Financial Inc. (GNW) revealed earnings for second quarter of $47 million

The company's earnings came in at $47 million, or $0.12 per share. This compares with $51 million, or $0.12 per share, last year.

Excluding items, Genworth Financial Inc. reported adjusted earnings of $112 million or $0.29 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.8% to $1.901 billion from $1.796 billion last year.

Genworth Financial Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $47 Mln. vs. $51 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.12 last year. -Revenue: $1.901 Bln vs. $1.796 Bln last year.

Non-GAAP Values are from Operating Income-Excluding Closed Block