Genworth Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genworth Financial hat am 04.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Genworth Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genworth Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,85 Milliarden USD im Vergleich zu 1,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,195 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,86 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at