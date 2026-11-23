Genworth Financial Aktie
WKN: A0CA8M / ISIN: US37247D1063
|
23.11.2026 13:12:48
Genworth Financial Names Jerome Upton CEO As Thomas McInerney Steps Down
(RTTNews) - Genworth Financial Inc. (GNW), a U.S.-based insurance holding company, on Monday announced that Thomas McInerney has stepped down as President and Chief Executive Officer and a member of its Board of Directors to focus on his health.
The company has appointed Jerome Upton as its new President and CEO and as a member of the Board.
Upton will continue serving as Chief Financial Officer through December 31.
Angela Simmons is still expected to assume the CFO role effective January 1, 2027.
McInerney's departure comes a few weeks earlier than previously planned. McInerney led the company for 14 years.
In the pre-market trading, Genworth Financial is 2.24% higher at $7.75 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genworth Financial Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Genworth Financial Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Genworth Financial Inc.
|7,00
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt zu -- DAX trotzt globaler Tech-Skepsis -- Asien dämmt Verluste ein: Leichtes Plus in Shanghai
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.