Genworth Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Genworth Financial stellte am 22.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,510 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,91 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,98 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD sowie einen Umsatz von 7,67 Milliarden USD prognostiziert.

