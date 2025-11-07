Genworth Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Genworth Financial hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Genworth Financial einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1,89 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Genworth Financial 1,83 Milliarden USD umgesetzt.

