Genworth Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genworth Financial lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Genworth Financial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,55 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 15,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genworth Financial 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at