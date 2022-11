Genworth Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Genworth Financial stellte am 02.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,310 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,07 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,84 Milliarden USD.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,95 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at