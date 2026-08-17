GEO DINOS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GEO DINOS hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,43 JPY gegenüber -12,090 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 1,24 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at