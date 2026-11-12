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12.11.2026 06:31:28
Geo Energy Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Geo Energy Resources lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 266,8 Millionen SGD umgesetzt, gegenüber 175,4 Millionen SGD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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