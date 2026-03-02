|
02.03.2026 06:31:29
Geo Energy Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Geo Energy Resources hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,36 Prozent auf 176,9 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 197,4 Millionen SGD gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 SGD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,54 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 735,17 Millionen SGD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 537,10 Millionen SGD umgesetzt.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,019 USD und einen Umsatz von 497,18 Millionen USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
