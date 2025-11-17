Geo Energy Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Geo Energy Resources hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,60 Prozent auf 175,4 Millionen SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,3 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at