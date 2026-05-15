Geo Energy Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Geo Energy Resources stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Geo Energy Resources im vergangenen Quartal 122,2 Millionen SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geo Energy Resources 224,3 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at