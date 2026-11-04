CoreCivic Aktie
WKN DE: A2DGL0 / ISIN: US21871N1019
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04.11.2026 21:59:54
Geo Group, CoreCivic Prison Stocks Fall on Democratic Sweep and That's Bad News For Trump's Stock Portfolio
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Nachrichten zu CoreCivic Inc Registered Shs
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03.11.26
|Ausblick: CoreCivic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: CoreCivic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: CoreCivic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: CoreCivic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu CoreCivic Inc Registered Shs
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|CoreCivic Inc Registered Shs
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