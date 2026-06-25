GEO JS Tech Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GEO JS Tech Group präsentierte in der am 23.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat GEO JS Tech Group 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 380,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 138,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,43 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,18 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at