|
25.06.2026 06:31:29
GEO JS Tech Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GEO JS Tech Group präsentierte in der am 23.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat GEO JS Tech Group 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 380,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 138,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,43 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,18 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch tiefer. An den US-Börsen dominierte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.