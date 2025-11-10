GEO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GEO stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -18,190 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,96 Prozent auf 112,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at