GEO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GEO hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,35 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,83 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 121,77 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 112,48 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at