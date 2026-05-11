11.05.2026 06:31:29

GEO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GEO hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEO ein EPS von -47,990 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 125,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 219,77 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 114,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GEO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 481,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 427,67 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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