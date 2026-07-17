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17.07.2026 06:31:29
GEOCODE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
GEOCODE hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 7,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
GEOCODE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 662,3 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 408,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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