15.01.2026 06:31:29
GEOCODE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GEOCODE hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,84 JPY gegenüber -2,190 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 373,4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 482,4 Millionen JPY ausgewiesen.
