GEOCODE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GEOCODE hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 694,9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 464,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at