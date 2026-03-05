Geodrill: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Geodrill präsentierte in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Geodrill mit einem Umsatz von insgesamt 65,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 41,02 Prozent gesteigert.

Geodrill hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,270 CAD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 258,38 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 195,98 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at