Geodrill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Geodrill hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,2 Millionen CAD – ein Plus von 43,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geodrill 53,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at