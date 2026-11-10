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10.11.2026 06:31:29
Geodrill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Geodrill hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,2 Millionen CAD – ein Plus von 43,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geodrill 53,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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