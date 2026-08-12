Geodrill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Geodrill hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 69,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at