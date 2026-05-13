Geodrill öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Geodrill präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Geodrill im vergangenen Quartal 66,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geodrill 70,0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at