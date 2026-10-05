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05.10.2026 16:37:32
Geography Is Back With a Vengeance
Trade blockages in the Persian Gulf have reminded the world that there are forces as great as or greater than technology and globalization.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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