Geojit BNP Paribas Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Geojit BNP Paribas Financial Services hat am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 INR, nach 1,31 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,60 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
