Geojit BNP Paribas Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Geojit BNP Paribas Financial Services präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,71 INR. Im letzten Jahr hatte Geojit BNP Paribas Financial Services einen Gewinn von 0,990 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,53 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,69 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at