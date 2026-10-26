Geojit BNP Paribas Financial Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Geojit BNP Paribas Financial Services hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Geojit BNP Paribas Financial Services 1,71 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,73 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at