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30.04.2026 06:31:29
Geologica Resource zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Geologica Resource veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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