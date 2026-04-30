Geologica Resource zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Geologica Resource veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at