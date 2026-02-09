|
09.02.2026 06:31:29
GEOMATEC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GEOMATEC hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,29 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GEOMATEC 29,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!