GEOMATEC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GEOMATEC hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,29 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GEOMATEC 29,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

