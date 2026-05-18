18.05.2026 06:31:29

GEOMATEC präsentierte Quartalsergebnisse

GEOMATEC gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 34,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat GEOMATEC mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,50 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 80,76 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GEOMATEC 45,56 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,78 Prozent auf 6,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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