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10.08.2026 06:31:29
GEOMATEC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
GEOMATEC ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GEOMATEC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,38 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEOMATEC ein EPS von 19,98 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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