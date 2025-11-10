GEOMATEC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GEOMATEC gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 16,46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GEOMATEC 8,66 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

