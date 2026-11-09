GEOMATEC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GEOMATEC hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,45 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at