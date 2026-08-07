GeoPark: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GeoPark lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 309,96 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten -229,750 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat GeoPark mit einem Umsatz von insgesamt 201,93 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,60 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 46,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at