GeoPark hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GeoPark stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,57 Prozent auf 125,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GeoPark 159,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at