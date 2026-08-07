GeoPark informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GeoPark hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 143,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 119,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at