GeoPark präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GeoPark hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at