|
05.11.2026 06:31:28
GeoPark präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GeoPark hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!