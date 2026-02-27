|
GeoPark stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GeoPark hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 110,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 143,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,960 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte GeoPark ein EPS von 1,84 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,47 Prozent auf 492,50 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 660,84 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,686 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 493,77 Millionen USD prognostiziert worden war.
